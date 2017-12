Telesp Celular e Telefônica: jogos em WAP Nos próximos dias, a Telesp Celular e a Telefônica Celular oferecerão jogos em tempo real a seus assinantes nas telas de seus aparelhos WAP. O serviço é resultado de uma parceria das operadoras com as empresas Atrativa.com e Digital Bridges, que se uniram para lançar os jogos WAP Multi-Player, que permitem aos usuários disputar partidas de jogo da velha, black jack ou forca com internautas ou portadores de celulares WAP do mundo inteiro. Para tanto, o assinante pagará uma taxa mensal, ainda não definida, independente da quantidade de horas que permanecer conectado. A Atrativa.com, portal de jogos lançado no ano passado, investiu US$ 150 mil para implantar o serviço no País. A empresa espera ter mais de um milhão de usuários até o final deste ano no Brasil. A Digital Bridges foi fundada em 1998 na Escócia, tornando-se uma das grandes fornecedoras de infra-estrutura para entretenimento WAP do mundo.