Telesp Celular estuda aquisições fora de SP A Telesp Celular estuda a realização de acordos operacionais, aquisições ou até mesmo uma fusão com operadoras que atuam fora do Estado de São Paulo. Segundo o presidente da companhia, Abílio Henriques, esta seria uma das alternativas para o plano de expansão dos negócios. Ele lembrou que, recentemente, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sinalizou mudanças regulatórias que, na prática, favorecem os processos de fusão e aquisição no mercado de telefonia celular. O executivo não revelou nomes de empresas nem as regiões de interesse da Telesp Celular. A companhia deve realizar entre setembro e outubro um aumento de capital de R$ 1 bilhão. A operação envolverá emissão de ações ordinárias - com direito a voto - e preferenciais -sem direito a voto -, que será realizada para reforçar a estrutura financeira. A companhia divulgou ontem (25) um lucro líquido de R$ 73,2 milhões no primeiro semestre do ano, com queda de 5,1% em relação a igual período de 99. A receita líquida aumentou 29,5%, totalizando R$ 1,315 bilhão. A geração operacional de caixa da empresa, medida pelo Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações -, somou R$ 446,8 milhões. Esse volume foi 3,3% menor na comparação com os primeiros seis meses de 99. Empresa aposta em tecnologia e Internet O presidente estimou que a taxa de penetração do serviço de celulares no Brasil possa chegar a 25% em 2003. Somente para o Estado de São Paulo, a previsão é de 40%, no mesmo intervalo. Atualmente, o índice está na casa de 11% no Brasil e em 15,2% em São Paulo. Uma das apostas da empresa está no desenvolvimento dos serviços ligados à tecnologia WAP, que permite o acesso móvel à Internet. Segundo o executivo, o fato de o serviço ainda não ser tarifado não representa uma diminuição de receita. A expectativa é exatamente oposta, uma vez que representará uma maior utilização da rede da empresa, levando-se em conta o longo prazo. A Telesp Celular espera chegar a 4 milhões de clientes até o fim do ano. Em junho, a companhia possuía 3,401 milhões de usuários, dos quais 62% na área metropolitana de São Paulo e o restante no interior do Estado.