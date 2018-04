Telesp Celular faz promoção para Copa do Mundo A Telesp Celular está realizando uma promoção para os clientes que efetuarem uma recarga de R$ 200,00. Os clientes podem ganhar uma camisa oficial da Seleção e identificador de chamadas por quatro anos, até a Copa de 2006. A promoção é válida para os clientes Baby, Baby MTV e Peg&Fale Gol, e pode ser feito em casas lotéricas, bancos conveniados, Baby Machines, serviço de atendimento aos clientes pré-pagos, discando *5000 do próprio celular, pelo WAAAP Pag e também nas lojas próprias e credenciadas da Telesp Celular. Segundo a Telesp Celular, os clientes que pretendem participar mais de uma vez da promoção, a empresa vai oferecer uma camisa da seleção para cada recarga de R$200,00. A Telesp limitou a promoção a três camisas por celular. As camisas só poderão ser retiradas nas lojas próprias da Telesp Celular, no período até 15 de junho.. Os clientes que já estavam com o identificador de chamadas ativo antes da promoção Carrega Brasil, e fizerem o carregamento no período promocional, serão isentados da cobrança deste serviço, segundo a Telesp Celular. No mesmo período, a Telesp Celular também estará com uma promoção para os usuários que efetuarem recarga de R$ 60,00 e R$ 100,00, eles terão direito ao identificador de chamadas até a Copa de 2006.