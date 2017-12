Telesp Celular faz reajustes A partir de hoje, a Telesp Celular passa a reajustar os preços das tarifas do Plano de Serviço Básico, que inclui habilitação mais assinatura, ligação local e interurbano dentro do Estado, interurbano fora do Estado, entre outros serviços. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o teto de reajuste estipulado é de 5% na cesta de tarifa do Plano Básico. Os outros planos de serviços (pós-pagos e pré-pagos) oferecidos pela Telesp Celular não sofrerão alteração.