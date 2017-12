Telesp Celular fecha captação externa de US$ 150 mi A Assessoria de Imprensa da Vivo confirmou hoje que a Telesp Celular Participações fechou nesta sexta-feira uma captação externa de US$ 150 milhões em notas com prazo de 18 meses. Os detalhes da operação só serão divulgados pela companhia na segunda-feira. A previsão da empresa era de que o retorno ficasse entre 6,875% e 7,125% ao ano. A liquidação financeira estava prevista para 24 de junho. Os líderes são o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e o Banco Espírito Santo Investimento (BES). O co-líder é o Bradesco.