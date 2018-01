Telesp Celular lança ClickFone Vox Um sistema que permite o recebimento de mensagens em texto nos celulares. Esse é o ClickFone Vox, um serviço que a Telesp Celular acaba de lançar para seus clientes. Para o envio de mensagens de texto pelo serviço, o cliente deve ligar de um telefone celular para o número *3000. A chamada será recepcionada por uma operadora que fará a transmissão da mensagem e a encaminhará ao destinatário. O repasse das informações é feito por meio do telefone celular do próprio cliente ou de um código que o usuário poderá cadastrar junto ao ClickFone Vox. No caso do celular estar desligado ou fora da área de cobertura digital, as mensagens enviadas ficarão armazenadas por um período de até 24 horas. O preço do serviço é R$ 0,40 por minuto e não inclui o valor da tarifa de ligação para o *3000. A cobrança será debitada diretamente na conta telefônica no caso de clientes que recebem fatura (pagam após o uso do serviço). Para os clientes que pagam antecipadamente, a Telesp Celular oferece um desconto promocional de lançamento do serviço, de 50%. Mas, atenção, neste caso, o débito será feito no saldo de utilização do celular.