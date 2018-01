Telesp Celular lança Internet móvel A Telesp Celular anuncia terça-feira o lançamento do serviço de Internet Móvel (WAP-Wireless Internet Protocol), que permite ao usuário navegar pela rede utilizando o celular. O presidente da Telesp Celular, Abílio Henriques, divulgará os detalhes do novo serviço. Já estão finalizados os testes pré-comerciais de Internet via celular em cinco cidades da Baixada Santista Para desenvolver a infra-estrutura do serviço, a Telesp fez parceria com as empresas Lucent, Motorola, NEC e Phone.com. Ao lançar a Internet Móvel, a operadora iniciará também a comercialização de aparelhos com dispositivos para navegação pela rede via celular. Serão vendidos celulares da Samsung, LG, Motorola, Nokia, Gradiente, Qualcomm/Kyocera e Ericsson. Com o protocolo WAP, as páginas da Internet são adaptadas para poderem ser lidas no visor do celular. A partir de um menu, o usuário pode escolher com um simples click a informação que desejar. A Telesp Celular informou que no Brasil já foram comercializados mais de 17 milhões de aparelhos celulares. Uma parcela desses usuários devem trocar seus terminais por aparelhos com dispositivo (browser) para navegação na Internet. A meta é que, até o final do ano, cerca de 500 mil clientes estejam em condições de navegar na Internet com os aparelhos WAP. Como o preço do celular é menor do que o dos computadores pessoais, a Telesp espera que o celular será, a curto prazo, o meio mais acessível de acesso à Web da população brasileira. A Telesp Celular tem 3,2 milhões de clientes, o que corresponde a 63% de participação de mercado no Estado de São Paulo.