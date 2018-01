Telesp Celular lança o WAAAP Ontem, a Telesp Celular lançou o WAAAP, serviço que permite o usuário acessar a Internet direto no visor do celular com tecnologia WAP(Wireless Application Protocol). O novo serviço permite o envio e recebimento de e-mails, acesso ao sistema bancário, notícias on-line, verificação das condições do trânsito, compras, consulta ao roteiro gastronômico para escolha de restaurantes e bares, consulta de cinemas, além de horóscopos e jogos. Os clientes pós-pago interessados devem adquirir aparelhos equipados com navegador que permite acesso à Internet. Esses aparelhos estão disponíveis nas lojas da Telesp Celular e na rede credenciada e têm preços a partir de R$ 399,00. O serviço ainda não está disponível para os clientes pré-pago. O WAAAP está disponível em São Paulo e região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, e as regiões de Campinas e Sorocaba. Quem utilizar o serviço não terá de arcar com nenhuma mensalidade e o custo de comunicação é equivalente ao valor de uma ligação local.