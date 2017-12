Telesp Celular lança teclado para celular A Telesp Celular informa que seu teclado para aparelhos móveis já pode ser encontrado no mercado, por R$ 99,00. Chamado de "Tecle Fácil", o produto é compatível com os aparelhos fabricados pela Motorola, nos modelos DigitalDNA das linhas Timeport, Talkabout, StarTac e também com o V8160. O teclado é alfa numérico e, ao ser acoplado ao aparelho celular, facilita o uso das funções WAAAP e SMS. Com o Tecle Fácil, os clientes da companhia poderão acessar serviços oferecidos como envio e recebimento de e-mails, acesso ao sistema bancário, noticiários online, verificação das condições do trânsito e troca de mensagens.