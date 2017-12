Telesp Celular: novas tarifas em 2001 Segundo o presidente da Telesp Celular, Abílio Henriques, a empresa terá novos planos tarifários em 2001 em toda sua linha de produtos. Ele disse que os planos para pós-pagos poderão ser reduzidos para até R$ 0,30 o minuto da ligação. As tarifas dos celulares WAP, hoje também cobradas por minuto, terão novas opções, entre elas, a tarifação fixa. Henriques anunciou que existe um compromisso da companhia de reduzir as tarifas logo que houver uma redução na tributação sobre o setor. Ele citou o esforço que o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, está fazendo para reduzir a alíquota do ICMS para 15%, e lembrou que a carga tributária incidente sobre as operações de telefonia no Brasil é de 40% contra, por exemplo, 17% em Portugal. Serviço WAP deve melhorar A tecnologia de Internet móvel da Telesp Celular irá evoluir em 2001, quando a velocidade de transmissão de dados passará dos atuais 14,4 kbps, para 144 kbps, o que significa uma velocidade dez vezes superior à atual. De acordo com Henriques, esse avanço permitirá a transmissão de imagens, música Hi-Fi, videoconferência, entre outras novas melhorias. O serviço WAP está disponível hoje em toda a área de cobertura digital CDMA da Telesp Celular no Estado de São Paulo. Em função de acordos firmados com a Telefônica Celular e a Global Telecom (ambas com redes digitais CDMA), os assinantes podem navegar nas áreas de cobertura destas duas operadoras (Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Paraná).