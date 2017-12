Telesp Celular: número de clientes cresce 49% A Telesp Celular Participações encerrou 2000 com 4,3 milhões de clientes, uma evolução de 49% em relação ao ano anterior. Somente no ano passado, a companhia agregou 1,4 milhão de usuários, superando em 29,5% o total conquistado em 1999. No ano passado, a empresa investiu R$ 784 milhões, a maior parte dedicada à ampliação e melhoria da rede. Este ano, a empresa planeja investir cerca de R$ 700 milhões, deste valor, 50% dos serão destinados à inovações tecnológicas. De acordo com o presidente da Telesp Celular, Abílio Ançã Henriques, o setor de telefonia celular no Brasil deve duplicar até 2003, atingindo a marca 40 milhões de aparelhos. Hoje, existem no País 23,2 milhões de celulares, sendo 13,7 milhões de pré-pagos e 9,5 milhões de pós-pagos. Número de pré-pagos deve crescer Para Henriques, a tendência é que o número de pré-pagos continue crescendo com mais intensidade. "O pré-pago será responsável por mais de 80% do crescimento do mercado". Segundo ele, a Telesp Celular vai continuar investindo nesse tipo de aparelho porque acredita que o pré-pago será um instrumento para atingir a camada de menor renda da população e ampliar a base de clientes. WAP tem acesso médio de 8 minutos por mês A Telesp Celular tem registrado uma média de 8 minutos/mês de acesso à Internet por usuário. A operadora, que cobre o Estado de São Paulo, encerrou 2000 com 623 mil clientes com WAP, lançado em junho do ano passado. Do total de clientes pré-pagos, metade já usou o serviço pelo menos uma vez. Entre os clientes pós-pagos esse porcentual sobe para 61%.