Telesp Celular oferece acesso a Internet O serviço de acesso à Internet pelo aparelho celular da Telesp Celular começa a funcionar amanhã na Capital, Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba e nas regiões de Campinas e Sorocaba. A Telesp Celular não cobrará mensalidade. Para conexão à Internet, a empresa lançará dois novos pacotes com tarifas reduzidas: o Super 600 e o Super 900, que cobram R$ 0,32 e R$ 0,30 o minuto, respectivamente. O cliente que aderir ao serviço receberá um e-mail grátis. A Telesp Celular já homologou sete modelos de aparelhos celulares com navegador (browser), custando a partir R$ 399,00. Os investimentos no lançamento do serviço WAP da Telesp Celular foram de R$ 100 milhões.