Telesp Celular oferece serviço de localização Os assinantes da Telesp Celular contam a partir de agora com serviço de localização via WAP. Pelo serviço WAP, estão disponíveis quatro serviços do Apontador. No ponto-a-ponto, o usuário informa as ruas de origem e destino e recebe a informação de qual a melhor rota entre os pontos. É possível optar pelo caminho por vias principais, caminho mais curto ou a pé. Também pode-se buscar estabelecimentos pelo localizador, como bares e restaurantes. Na tela do celular, aparecerão os estabelecimentos mais próximos, bem como as respectivas distâncias, sendo possível solicitar a rota. Pela busca por categorias, o usuário procura o objeto de sua escolha através de menus de categorias e, uma vez escolhido o estabelecimento, pode consultar a rota. Com a agenda, o assinante pode armazenar os endereços de sua preferência.ponto a ponto, localizador, busca por categorias e agenda. O serviço fornece localizações nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e em breve estará ampliando a cobertura para outros municípios atendidos pela Telesp Celular.