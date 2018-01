Telesp Celular: promoção de digitais A Telesp Celular lançou em Ribeirão Preto uma promoção para usuários da telefonia móvel, com o objetivo de aumentar a digitalização das linhas habilitadas na cidade. A promoção prevê a troca de qualquer aparelho analógico adquirido via Ceterp Celular por um modelo Nokia, em 12 vezes de R$ 25,00, ou aparelho StarTac, da Motorola, em 12 vezes de R$ 35,00. A medida visa acelerar o processo de digitalização que ainda é baixo na cidade, não tendo chegado a 50% dos cerca de 70 mil habilitados. O vice-presidente da empresa para negócios e rede, Gilson Rondinelli Filho, tem perspectivas de manter em Ribeirão a média de vendas de dois mil aparelhos celulares por mês. A média foi conquistada este ano, após o controle acionário da Ceterp passar para as mãos da Telefônica. No ano passado, o volume era a metade do comercializado mensalmente este ano. Segundo Rondinelli, a intenção da empresa é que Ribeirão Preto possua até 2003 uma densidade de 40 aparelhos para cada grupo de 100 habitantes. "Este volume é em Ribeirão de 25 e chega a 20 na média do Estado, e em 12 na média nacional", disse.