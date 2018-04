Telesp Celular reajusta tarifas em até 14,3% A Telesp Celular, que opera no Estado de São Paulo, anunciou ontem reajuste médio de 9,2% nas tarifas de telefones celulares. O aumento varia de 8,5% (para a assinatura do plano básico) a 14,3% (chamada fora da cidade de origem do celular) e começa a valer a partir de amanhã. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na segunda-feira. A média permitida foi de 9,9% para a cesta de serviços (incluindo a habilitação e a assinatura mensal). A Telesp Celular optou por um índice de reajuste um pouco inferior na média, 9,2%. A assinatura para o plano básico da Telesp Celular custava R$ 46,00 e passará a custar R$ 49,90 - aumento de 8,5%. A taxa de deslocamento dentro da área de concessão passa de R$ 0,4999 para R$ 0,5552 - reajuste de 11,06%. E a taxa fora da área de concessão aumentou 9,7%, de R$ 0,5688 para R$ 0,6319. O reajuste aplica-se para os clientes do plano básico pós-pago da Telesp Celular. De acordo com a Telesp Celular, os novos valores foram definidos baseados na inflação do período de novembro de 1999 a dezembro de 2000 pelo Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), que foi de 13,1%. A BCP, que também opera na capital, não foi autorizada a aumentar seus preços. A empresa ainda não chegou a um acordo com a Anatel sobre o reajuste a ser aplicado. Confira no quadro abaixo os novos preços da Telesp Celular Produtos Produtos Menor preço Preços médios (R$)* Valor (R$) local 2001 2002 variação (%) Lápis n 2 0,10 Guarani Supercap Camicado 0,20 0,24 20 Lápis de cor (12 unidades) 1,40 Momotaro 3,00 3,25 8,33 giz de cera (caixa com 12) 0,63 Momotaro 0,99 1,19 20,20 Caneta hidrográfica (pacote com 12) 0,80 Armarinhos Fernando 3,91 4,04 3,32 caneta esferográfica 0,20 Supercap 0,40 0,45 12,50 apontador de lápis 0,31 Artesco 0,73 0,83 13,70 borracha branca 0,08 Supercap 0,18 0,22 22,22 borracha bicolor 0,15 Guarani 0,22 0,26 18,18 cola bastão 0,68 Artesco 1,83 1,83 0 cola branca 0,30 Armarinhos Fernando Supercap Camicado 0,56 0,64 14,29 régua 0,13 Guarani 0,36 0,38 5,56 tesoura 0,30 Armarinhos Fernando 1,90 2,10 10,53 papel sulfite 1,60 Armarinhos Fernando 2,18 2,21 1,38 caderno universitário (96 folhas) 1,90 Papelivros 3,99 3,71 -7,02 caderno universitário (200 folhas) 3,30 Armarinhos Fernando 7,03 6,53 -7,11 caderno brochura 1,30 Caravelle Camicado 2,24 2,20 -1,79