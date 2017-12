Telesp Celular: recarregamento em lotéricas A partir de agora os usuários de celular pré-pago da Telesp Celular Baby, Peg&Fale, Peg&Fale Gol! e os ex-clientes Ceterp poderão recarregar seus créditos também em casas lotéricas de todo o país, facilitando o recarregamento para quem estiver fora de sua área de cobertura. Para efetuar o recarregamento nas lotéricas o usuário do aparelho pré-pago deve dirigir-se ao caixa da loja, fornecer o número do celular, escolher o valor do recarregamento, que pode ser de R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200 e digitar o seu código de cliente. O recarregamento nas lotéricas só pode ser pago à vista.