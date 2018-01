Telesp Celular reduz em 14% tarifa pré-pago A partir de domingo, a Telesp Celular vai reduzir em 14% a tarifa dos celulares sem conta Baby e Peg&Fale. O minuto passa a custar R$ 1,20 para toda a área de concessão do serviço no Estado de São Paulo. De acordo com a empresa, a tendência é de novas reduções de tarifa. A companhia espera que a medida provoque um aumento significativo no uso dos celulares Baby e Peg&Fale A Telesp Celular possui mais de 3,2 milhões de clientes e foi pioneira no lançamento do Baby, no final de abril de 1999. O total de clientes do serviço pré-pago da Telesp Celular já é superior a 1,3 milhão, sendo que 65% destes usuários estão localizados na Área Metropolitana de São Paulo. O serviço pré-pago representa hoje mais de 80% das vendas de aparelhos entre os novos clientes da empresa.