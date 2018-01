Telesp Celular reduz tarifa do pós-pago A Telesp Celular vai reduzir a partir de amanhã as tarifas do celular pós-pago em até 62% para quem optar por um dos três pacotes de serviços. De acordo com comunicado da empresa, as chamadas intraestaduais (VC2) passarão a ser cobradas como ligações locais (VC1), variando de R$ 0,40 a R$ 0,34 o minuto, de acordo com o pacote. A tarifa do VC2 é de R$ 0,90 por minuto.