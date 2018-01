Telesp Celular reduz tarifa do pré-pago A Telesp Celular anunciou nesta sexta-feira nova redução da tarifa do celular pré-pago. A partir de domingo, os usuários dos serviços pré-pagos da Telesp Celular, que fizerem ligações do Estado de São Paulo, vão pagar R$ 0,80 o minuto. Considerando o corte de 14% na tarifa anunciado na semana passada, a redução no minuto do pré-pago da Telesp Celular já é de 42,8%. O lançamento do modelo pré-pago - também chamado "sem conta" - provocou uma explosão no número de usuários de celular no País. Atingiu 20 milhões em meados de 1999. Apesar do sucesso desse modelo, as operadoras não conseguiram fazer deslanchar a receita com as chamadas telefônicas. O motivo é que o preço do minuto do pré-pago era 200% superior ao do celular pós-pago até a semana passada. Para driblar essa situação, o consumidor passou a adotar a prática da chamada a cobrar a partir do celular e a utilizar o aparelho apenas para ser localizado.