Telesp Celular reduz tarifa dos pós-pagos A partir de amanhã, os clientes do serviço pós-pago da Telesp Celular que optarem por um dos três novos planos de tarifas alternativos, serão beneficiados por uma redução de até 62% na tarifa de seus celulares. Serão beneficiados os clientes do serviço pós-pago que optarem por um dos três novos pacotes de serviços alternativos: Standard 90, Plus 150 e Special 300. O grande destaque destes planos é que as chamadas de longa distância dentro do Estado (VC2), que antes custavam R$ 0,90 por minuto, passarão a ter a mesma tarifa das ligações locais (VC1), que no plano básico custa R$ 0,42. Os clientes que optarem pelo plano Standard 90 pagarão a tarifa de R$ 0,40 por minuto, aqueles que escolherem o plano Plus 150 pagarão R$0,36, e no plano Special 300, R$ 0,34. No pacote Standard 90, o cliente contará com 90 minutos para conversação, e no pacote Plus 150 o usuário poderá utilizar até 150 minutos por mês. Em ambos os casos os clientes ganharão o pacote de serviços suplementares Valor+ (que agrega os serviços Alertcall, Chamada em Espera, Transferência Temporária de Chamadas, Caixa Postal com capacidade para 20 mensagens). Já o pacote Special 300 oferece ao cliente 300 minutos para conversação, além do pacote V@lor.com Premium (que agrega os mesmos serviços do pacote Valor+, com uma Caixa Postal para até 30 mensagens e o serviço Clickfone). Queda nas tarifas dos pré-pagos No mês passado a Telesp Celular já havia anunciado uma queda superior a 14% na tarifa dos celulares pré-pagos (celular sem conta), passando de R$ 1,40 para R$ 1,20. Neste caso a tarifa dos pré-pagos passaram a ser de R$ 0,80, válida para ligações realizadas a qualquer hora do dia, e em qualquer dia da semana.