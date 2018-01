Telesp Celular sai do Ibovespa A Bovespa informou que as ações ordinárias da Telesp Celular Participações deixarão de compor as carteiras teóricas do Ibovespa e do Índice Brasil (IBX) a partir do próximo dia 14. De acordo com a Bolsa, o procedimento é necessário em função da quantidade de vendedores habilitados para o leilão de oferta pública das ações Telesp Celular Participações ON, marcado para amanhã, às 13 horas. Na última sexta-feira, dia 9, a Bovespa informou que 76 corretoras haviam se habilitado para a oferta, totalizando 44.099.640.487 papéis. No caso do Ibovespa, a participação relativa da companhia será distribuída proporcionalmente aos demais papéis. No IBX - índice que engloba as 100 maiores empresas da Bolsa - serão incluídas as ações preferenciais da Metalúrgica Barbará e efetuado um ajuste no redutor. Veja no link abaixo mais informações sobre a operação de venda das ações da Telesp Celular.