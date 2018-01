Telesp Celular: WAP com pagamento eletrônico A Telesp Celular lançou , o primeiro sistema de recarregamento de celulares pré-pagos do País que utiliza a tecnologia WAP. O serviço contará com a do Banco Bradesco. Para fazer o recarregamento do celular pré-pago pelo serviço WAAAP, o cliente só precisa se cadastrar nos sites da Internet do WAAAP e do Bradesco (veja os links abaixo), autorizando o banco a debitar o valor do recarregamento direto na conta Bradesco do cliente. Inicialmente o serviço só está disponível para usuários que sejam também clientes do Bradesco. Fazer o recarregamento pelo WAAAP o cliente entra na opção Meu WAAAP do menu, e escolhe o sub menu Recarga WAAAP, digita a sua senha de segurança, que já pré cadastrou no site da Internet, e define o valor em créditos que deseja colocar em seu Baby ou Peg&Fale, R$ 20, R$ 50 ou R$ 100, e pronto, os créditos já estarão disponíveis em seu aparelho celular. O recarregamento pelo serviço WAAAP também pode ser realizado nas lojas Telesp Celular, nas Baby Machines, e também nos caixas de atendimento, terminais de auto-atendimento, bank fone e Internet banking dos bancos conveniados.