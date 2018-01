Telesp com queda de 3% O preço das ações da Telesp estão caindo hoje novamente. O papel preferencial já caiu 3,1% e as ordinárias, 3,3%. As quedas refletiram, por sua vez, a baixa dos papéis da Telefónica em Madri, que encerraram o pregão com desvalorização de 2,35%. As ações da empresa espanhola estão sendo afetadas pela ameaça do governo daquele país em vetar a fusão com a KPN holandesa.