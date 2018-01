Telesp: compare as taxas de corretagem A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou ontem a operação de lançamento de R$ 24,7 bilhões em Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Trata-se dos recibos sobre ações da Telefônica que poderão ser negociado nas bolsas brasileiras. Os investidores que têm ações da Telesp devem ficar atentos pois, depois da operação de troca dos papéis por Recibos de Depósito Brasileiro (BDRs) da Telefónica de España , as ações da Telesp devem perder liquidez - capacidade de negociação. Isso significa que será mais difícil vendê-las depois desse período. Se você tem ações da Telesp e quer vendê-las, o primeiro passo é procurar um dos bancos que fazem a corretagem dessas ações. São eles: Real, Banco do Brasil, Banespa, Bradesco, HSBC, Itaú e Unibanco. O investidor não precisa ser cliente de um dos bancos. Basta apresentar CPF, RG e um comprovante de residência. Na hora de escolher entre um dos bancos para contratar a corretagem, o investidor deve comparar as taxas cobradas pelas instituições. Veja na tabela abaixo as condições de cada instituição e as taxas cobradas na corretagem das ações. Lembre-se: a taxa de corretagem incide sobre o valor total da venda. O Banco do Brasil não passou as informações até o fechamento desta matéria. Bancos Condições Banespa A taxa máxima de corretagem é de 4%. Os correntistas demoram 4 dias úteis para receber o dinheiro e não-correntistas, 5 dias úteis. Bradesco Para valores entre R$ 0,01 e R$ 135,07, a taxa é de 2,70%. De R$ 135,08 a R$ 498,62, 2%. Valores entre R$ 498,63 e 1514,69 pagam taxa de 1,5% e um valor fixo de R$ 2,49. Entre R$ 1.514,70 e R$ 3.029,38, a taxa é de 1% mais um valor adicional de R$ 10,06. Para quantias acima de R$ 3.029,39, o custo é de 0,5% mais R$ 25,21. HSBC A taxa máxima de corretagem é de 3,8%. O investidor demora 5 dias úteis para receber o dinheiro, mesmo sendo correntista. Itaú Para valores até R$ 135,07, cobra-se um valor fixo de R$ 5,40. De R$ 135,08 a R$ 498,62, a taxa de corretagem é de 4%. Entre R$ 498,63 e R$ 1.514,69, cobra-se 3% mais R$ 4,98. De R$ 1.514,70 a R$ 3.029,38, a taxa é de 2% mais um valor fixo de R$ 20,12. Para valores acima de R$ 3.029,39, 1% mais R$ 50,42. O cliente recebe o dinheiro após quatro dias da operação. Real A taxa máxima de corretagem é de 4%. O investidor recebe o dinheiro da venda depois de cinco dias da operação. Unibanco Para valores entre R$ 0,01 e R$ 135,07, a taxa é de 2,70%. De R$ 135,08 a 498,62, 2%. Valores entre R$ 498,63 e 1514,69 pagam taxa de 1,5% e um valor fixo de R$ 2,49. Entre R$ 1.514,70 e R$ 3.029,38, a taxa é de 1% mais um valor adicional de R$ 10,06. Para quantias acima de R$ 3.029,39, o custo é de 0,5% mais R$ 25,21. O cliente recebe o dinheiro depois de três dias da operação. Clientes do banco podem fazer a operação por telefone.