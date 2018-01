Telesp: confira as indicações doas analistas Vender as ações da Telesp. Essa é a indicação de André Querme, o analista de telecomunicações do Banco Stock-Máxima. A recomendação é que o negócio seja feito antes da aprovação da opção de troca. Se quiser continuar no mercado acionário, o investidor pode optar por ações de empresas como a Telemar. Os papéis da companhia estão apresentando forte valorização nos últimos dias. A justificativa de Querme para a venda é que haverá dificuldade para analisar uma empresa internacional. Ele afirma que ninguém sabe ainda qual o grau de transparência da Telefônica e de que forma ela vai divulgar informações aos acionistas. Isso dificulta a análise da empresa. Analista de investimentos da Lafis também recomenda a venda Para Jorge Kotani, analista de Investimentos da Lafis Serviços Financeiros, o pequeno investidor deve vender o papel. A justificativa é que o acionista não terá condições para acompanhar o balanço da empresa. Além disso, Kotani acredita que não convém manter as ações da Telesp, porque o papel tende a perder sua boa liquidez, ou seja, facilidade de venda. A perda de liquidez afeta negativamente o preço. A expectativa do analista é a de que a operação de troca será bem-sucedida e isso diminuirá o interesse por ações da Telesp, dificultando a venda. Ele lembra que na decisão de aplicar em papel de um empresa pesa a largura da "porta de saída", e a da Telesp poderá ficar "estreita". Para venda, o investidor deverá aguardar um momento em que a ação estiver um pouco mais alta. Se o investidor quiser comprar outros papéis deve aproveitar momentos de baixas mais acentuadas no mercado. Para quem preferir permanecer no segmento das operadoras de linhas fixas, ele sugere Telemar e Tele Centro-Sul. Mas a principal indicação do analista são os papéis de Petrobras. Banco BBA aconselha a troca por BDRs Pedro Cerisi, operador de Ações do Banco BBA, diz que o investidor deve trocar as ações da Telesp pelo BDR, mesmo que tenha a intenção de vender o papel depois. Ele desaconselha a venda das ações da Telesp agora, porque os preços em geral caíram muito. E não convém também permanecer com as ações da Telesp, porque o papel perderá liquidez. Assim, a troca, ele diz, é a opção para aguardar a recuperação do mercado. Na opinião do analista há bom espaço de valorização do papel da Telefónica ( e portanto do BDR), porque é uma grande empresa e a cotação caiu de US$ 95 para US$ 55 em dois meses. Isso tornou a ação barata. Na troca, ele diz, o investidor poderá até obter uma vantagem financeira, se Telesp estiver cotada abaixo do BDR, como ocorre agora, em que há uma diferença de 5%.