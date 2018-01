Telesp deve sair do Ibovespa As manobras do mercado visando se antecipar ao resultado da troca de ações reduziram sensivelmente o volume da Bovespa nos últimos dias. Hoje, foram movimentados apenas R$ 428 milhões. O índice caiu 2,58%, arrastado pelas fortes quedas desses papéis - as ações da Telesp PN - preferenciais sem direito a voto - continuam em queda de 11,59%, enquanto que Tele Sudeste PN ficou na segunda colocação, com perda de 7,69%. O desempenho ruim das bolsas americanas também contribuiu. O Dow Jones - índice das ações mais negociadas da bolsa de Nova Iorque - caiu 1,23% e da Nasdaq - bolsa de empresas de alta tecnologia e informática de Nova Iorque - 1,60%. O mercado dá como certa a saída destes papéis do Ibovespa - índice das ações mais negociadas na bolsa. A Bovespa já decidiu que Telesp sai do índice se 90% das ações forem trocados por BDRs, com exceção de papéis minoritários ainda existentes de planos de expansão que nunca foram procuradas, ou mesmo em balcão. Estima-se que estas posições correspondam a 20% ou 30% do capital da empresa. Para amanhã, alguns analistas apostam que o mercado brasileiro poderá se recuperar. Isso porque é o último dia do mês e do semestre, hora de as instituições financeiras e os administradores de fundos exibirem bom desempenho para sua clientela. Veja a seguir como foi o dia nos mercados de dólar e juros