Telesp e BCP têm promoção para pré-pagos Os clientes das empresas BCP e Telesp Celular podem aproveitar as promoções oferecidas pelas duas empresas ao utilizarem seus aparelhos celulares pré-pagos. A promoção da Telesp Celular, que vai até o dia 26 de outubro, consiste em presentear com passaportes do Hopi Hari e serviço de identificador de chamada os clientes do Baby e Peg & Fale que efetuarem a recarga com valores a partir de R$ 50. Para este valor mínimo, o cliente ganhará um passaporte do parque mais um mês grátis de identificador de chamada. Se a recarga for de R$ 100, além de um passaporte, o usuário terá três meses de identificador de chamada. Colocando R$ 200, ele ganhará dois passaportes e mais seis meses do serviço gratuitamente. Para ter direito aos passaportes, o cliente deverá apresentar o comprovante de recarga, além de estar acompanhado de um adulto pagante. Para quem é cliente do Alô Fácil da BCP, a cada 10 minutos de ligações recebidas, o usuário ganhará R$ 0,50 em créditos para conversação no momento da primeira recarga. A promoção vai até o final de fevereiro de 2002. Os créditos gratuitos estão limitados ao valor mensal de R$ 100,00. O mês utilizado como base para o cálculo dos créditos gratuitos será sempre o que antecede em dois meses o mês corrente. Assim, para outubro o mês de referência será agosto. Os créditos não são cumulativos. Para recebê-los mensalmente, o cliente terá que fazer uma recarga de trinta em trinta dias.