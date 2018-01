Telesp esclarece diferença entre balanços A Telesp esclareceu a diferença entre alguns números presentes em seu balanço divulgado hoje nos jornais e os números demonstrados em comunicado distribuído ontem pela assessoria de imprensa da companhia. No balanço constante dos jornais, a receita líquida da empresa em 1999 e em 2000 foi de R$ 5,295 bi o e R$ 7,309 bi, respectivamente. Pelas informações da assessoria, a receita líquida saiu de R$ 4,631 bi, em 1999, para R$ 6,294 bi, no ano passado. De acordo com esclarecimento prestado pela Telesp, a diferença entre os dois dados refere-se às despesas de interconexão. Dessa forma, o menor valor já sofreu o desconto dessas despesas, enquanto o maior valor ainda incorpora esse montante. Segundo a empresa, os gastos com interconexão são pagos pelo clientes e por isso contabilizados como receita, entretanto este valor é repassado às devidas empresas. Com isso, pode-se afirmar que o gasto da companhia com interconexão foi de R$ 1,015 bi no ano passado, contra R$ 664 mi em 1999. Não existe diferença entre o lucro divulgado pela assessoria e o apresentado nos jornais porque, neste último, o gasto com interconexão está presente na conta "despesas operacionais", item posterior à receita na ordem de dados das demonstrações financeiras. O Ebitda também apresenta alguma variação, decorrente deste mesmo efeito de interconexão. A companhia informou que o desconto presente no comunicado distribuído para a imprensa ontem à noite foi feito porque este mesmo material foi divulgado para a comunidade financeira que, segundo a empresa, tem preferência pela informação neste formato.