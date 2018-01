Telesp: fundos derrubam preços O preço da Telesp, uma vez anunciada a troca por Telefónica, ficou atrelado ao movimento das ações da empresa espanhola na Bolsa de Madri. No entanto, a Telesp caiu mais do que o devido porque alguns administradores de fundos de pensão estão vendendo lotes maiores do papel, porque temem ter prejuízos fiscais com a operação. E por isso a Telesp ficou mais barata, por uma pressão momentânea de mercado, distorção que será corrigida no momento da troca, quando o deságio vai desaparecer. Então, quem não tiver pressa, vai ter o ganho da valorização da Telesp. A questão depois é definir se fica ou não com os recibos na carteira, neste caso, já pensando como um investimento de renda variável. O problema dos fundos de pensão brasileiros com a troca das ações da Telesp é uma questão fiscal. Os fundos de pensão são isentos de Imposto de Renda sobre os rendimentos obtidos no mercado acionário, quando as empresas são brasileiras. A dúvida - que a Receita Federal ainda não esclareceu - é saber se os investimentos em recibos de uma empresa espanhola vão ou não continuar isentos. Parte do mercado acredita que, como são ações de empresa estrangeira, o imposto é devido, como outros investimentos externos, na faixa de 10%. Com receio disso, alguns fundos começam a se desfazer dos papéis da Telesp, para compor com outras empresas de telecomunicações que são isentas.