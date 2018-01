Telesp: fundos são opção para pequenos Roseli Machado, diretora de investimentos da Fator Administradora de Recursos, lembra o quanto é difícil para o pequeno acionista manter ações diretamente em sua carteira. Receber dividendos e direitos, por exemplo, é algo que a maioria dos pequenos acionistas - que se tornaram sócios de Telesp, Telebrás e outras empresas do setor por conta dos planos de expansão - nunca se preocupou. Mais do que isso: muita gente mesmo nunca desconfiou que tinha ações das empresas de telefonia. Mas todos que compraram plano de expansão e não venderam suas ações têm este direito. Por isso, completa a diretora, feita a escolha pela troca dos BDRs, o acionista deve então vender sua posição e escolher um melhor destino para seu dinheiro. Se quiser manter uma aplicação em Bolsas, pode escolher os fundos de ações. Há carteiras que são concentradas em telecomunicações. A vantagem do fundo é a presença de um administrador, que acompanha o mercado e escolhe o melhor a fazer todos os dias. Este administrador também vai receber todos os direitos das ações, evitando que o acionista perda esta rentabilidade. O pequeno acionista minoritário não deve perder o prazo para esta troca. A empresa está se comprometendo a fazer uma ampla divulgação para que todos possam trocar suas ações por recibos. Alguns bancos do varejo também deverão ser contratados para agilizar esta troca do pequeno acionista, para que ninguém fique com um papel difícil de negociar.