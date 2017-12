Telesp incorpora Ceterp com troca de ações A Telesp divulgou hoje comunicado informando que irá incorporar a Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (Ceterp) mediante permuta de ações. A Telesp informou que a incorporação tomou por base os valores patrimoniais em 30 de novembro das companhias envolvidas, apurados em laudo de avaliação independente da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores. De acordo com o estudo, cada ação da Ceterp será trocada por 0,33513538 ação da Telesp. Aos acionistas da Ceterp que, em virtude da incorporação, fizerem jus a fração de ações será atribuída uma ação inteira. Os acionistas da Ceterp, em razão da incorporação da companhia pela Telesp, terão o direito de se retirar da companhia. Cada acionistas poderá exercer sua retirada a R$ 10,9040 por lote de mil ações. Os investidores têm um prazo de 30 dias para comunicar sua decisão, a contar da ata das assembléias gerais que aprovarem a incorporação. Em razão de oferta pública para fechamento de capital realizada pela Ceterp até 03 de outubro, os acionistas dissidentes dessa oferta da companhia terão direitos especiais na incorporação. De acordo com as regras da CVM, os investidores dissidentes do fechamento de capital da Ceterp poderão vender as ações recebidas da Telesp para a empresa. Assim, a venda das ações da Telesp, recebidas em virtude da incorporação, poderá ser feita dentro de um prazo de até seis meses, contados da data de realização da assembléia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do primeiro exercício social posterior ao cancelamento de registro de companhia aberta da Ceterp, pelo preço praticado na oferta pública, atualizado monetariamente.