Telesp lança Internet pelo celular Os clientes da Telesp Celular já podem acessar a Internet por meio de seu aparelho. A operadora lançou, na semana passada, o WAAAP. Trata-se de um serviço que permite que as páginas de Internet sejam adaptadas ao visor do celular, por meio do sistema mundial de acesso Wireless Application Protocol (WAP). Para usar o serviço, é preciso um telefone equipado com navegador (minibrowser), com preços a partir de R$ 399,00. Ao clicar no menu do aparelho, o cliente pode enviar e receber e-mails, acessar sistemas bancários, notícias on line, checar as condições do trânsito etc. Ao adquirir o produto, o cliente receberá gratuitamente um e-mail e contará com uma agenda eletrônica virtual, que vai permitir o registro de informações, como compromissos, telefones, e-mail etc. O WAAAP está disponível para clientes de aparelhos pós-pagos da capital e regiões metropolitanas, como as cidades do ABC, Mogi das Cruzes e Jundiaí. Também vai atender a Baixada Santista, Vale do Paraíba, Campinas e Sorocaba. Ainda este mês, o sistema será estendido para todo o Estado, nas áreas de cobertura digital da Telesp Celular. Em breve, a operadora vai tornar o sistema disponível para clientes que utilizam o sistema pré-pago. A BCP prevê o lançamento do seu serviço WAP para o início de agosto. O cliente não terá de pagar nenhuma taxa extra para utilizar o WAAAP. A conexão à Internet será cobrada como uma ligação local, que pelo plano básico custa R$ 0,42. Mas, nesta semana, a Telesp Celular vai lançar dois novos pacotes com tarifas reduzidas para atender os usuários do serviço. No pacote Super 600, o custo do minuto será de R$ 0,30 e no Super 900, de R$ 0,32.