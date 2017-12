Telesp lança pré-pago com WAP A Telesp Celular está lançando no mercado o pré-pago Peg&Fale com serviço Waaap, a Internet de Bolso da Telesp Celular. A partir deste lançamento, todos os aparelhos celulares comercializados pela empresa estarão equipados com mini-browser para navegação na Internet. Existem três modelos de Peg&Fale com tecnologia WAP: Motorola T 2260, Ericsson A1228d, e Gradiente Concept Web. O cliente da Telesp Celular que adquirir uma das três opções irá dispor de uma série de serviços, como o envio e recebimento de e-mails, acesso ao sistema bancário, notícias on-line gerais e especializadas, verificação das condições do trânsito, compras, consulta ao roteiro gastronômico para escolha de restaurantes e bares e consulta de cinemas, além de outros serviços. A Telesp Celular está promovendo tarifas reduzidas para quem é cliente dos pré-pagos: R$ 0,80 (ligações do Baby ou Peg&Fale efetuadas para qualquer outro celular da Telesp Celular e R$ 1,20 para ligações para outros telefones). Os usuários que adquirirem o novo Peg&Fale com serviço WAAAP não pagarão nenhum tipo de mensalidade para utilizar a Internet de Bolso. O custo de comunicação é equivalente ao valor de uma ligação entre celulares da Telesp Celular.