Telesp: onde vender as ações São sete os bancos autorizados a intermediar a venda de ações da Telesp. Em todos, quem não é cliente precisa apresentar RG, CIC, comprovante de residência e a cópia desses documentos. Também é necessário levar o extrato que com a posição acionária. Lembre-se de que a venda pode também ser feita por outras corretoras. Banco do Brasil: cobra 3% sobre o valor total das ações. Acima de 30 mil ações a taxa aumenta para 4%. HSBC: cobra uma média de 3,3% sobre o valor total das ações vendidas. Real: taxa cobrada pela instituição varia de 1% a 4%. Banespa: Valor das ações Cobrado até R$ 135,07 R$ 5,40 de R$ 135,08 a R$ 498,62, 4% de R$ 498,63 a R$ 1.514,69 3% mais R$ 4,95 de R$ 1.514,70 a R$ 3.029,38 2% mais R$ 20,12 acima de R$ 3.029,39 1% mais R$ 50,42 Bradesco: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa. Itaú: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa e pelo Bradesco, mas a quantidade de ações não pode exceder 30 mil. Unibanco: usa a mesma tabela utilizada pelo Banespa, Bradesco e Itaú na cobrança do serviço.