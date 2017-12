Telesp: parcerias estendem serviços WAP Para facilitar o acesso de seus clientes aos serviços que a tecnologia WAP oferece, a Telesp Celular firmou parceria com empresas como TAM, NET, Bovespa, Hedging-Griffo e Grupo Pão de Açúcar. Clicando na opção menu do aparelho, o consumidor pode entrar em qualquer site - mesmo naqueles não conveniados à Telesp Celular -, bastando digitar o endereço escolhido. Ainda há a opção de mantê-lo no índice de favoritos. Nenhum dos serviços traz despesa adicional ao bolso do consumidor. O custo é o de uma ligação local: entre R$ 0,30 e R$ 0,42 por minuto (pós-pagos), e de R$ 0,80 (Baby). A escolha das parcerias ocorreu depois do resultado de uma pesquisa feita pela empresa com clientes iniciada há dois meses com o lançamento do WAAAP - Internet de bolso. Nesse período, os consumidores utilizaram principalmente os sites de bancos, notícias e lazer, obtendo dicas de restaurantes e de passagens aéreas. A parceria com a TAM oferece, além do acesso à grade de vôos da companhia, a possibilidade de reserva e compra de passagens aéreas pelo celular. Em parceria com a NET, do Grupo Globo Cabo, a Telesp Celular torna disponível o acesso à programação diária e à do pay-per-view (canais fechados). Os clientes poderão acionar a liberação desses canais pelo WAAAP desde que sejam assinantes da TV a cabo. Na área financeira, a tecnologia WAP torna disponível as informações da Bovespa e da corretora Hedging-Griffo. Essas opções permitem obter orientação e acompanhar tendências do mercado.