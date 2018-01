Telesp: perguntas mais freqüentes O investidor com ações da Telesp tem entre os dias 1º e 30 de junho para fazer a troca por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica. O cotista também pode ficar com as ações da Telesp, pois elas continuarão em negociação na Bovespa. Analistas têm informado que o melhor período para tomar uma decisão é ao longo do mês de junho. Isso porque só nesse período será possível saber se a troca será vantajosa. Caso haja uma boa adesão à troca, as ações da Telesp devem perder liquidez - facilidade de negociação. Com isso, o preço da ação deve cair e quem ficar com o papel pode ter prejuízos. Por outro lado, se os fundos de pensão e os pequenos investidores não optarem pela troca, as ações da Telesp podem ser um bom negócio. Veja abaixo as respostas às dúvidas mais frequentes de quem tem ações da Telesp: Que mudanças estão acontecendo para quem tem ações da Telesp? A Telefónica S.A., empresa que adquiriu a Telesp, está propondo a troca das ações da Telesp em mãos dos investidores pelos chamados Brazilian Depositary Receipts (BDRs). O nome é complicado, mas trata-se de um recibo que será negociado na Bolsa de São Paulo e tem como garantia as ações da Telefónica, negociadas na Bolsa de Madri. O acionista é obrigado a trocar seus papéis pelos Brazilian Depositary Receipts (BRDs) da Telefónica S. A.? Não. A troca é uma opção do investidor. Quem tem ações da Telesp? Os investidores que adquiriram o papel diretamente, como opção de aplicação. Além disso, todas as pessoas de qualquer parte do País que adquiriram um telefone em Plano de Expansão e receberam ações da Telebrás. No Estado de São Paulo, as ações recebidas eram da Telesp. Vale lembrar que o comprador original da linha detém ações, ainda que tenha vendido o telefone. Mas o que vai acontecer com quem tem ações da Telebrás, adquiridas em Plano de expansão? Na prática, as ações da Telesp estão dentro das ações Telebrás, que se tranformaram em Recibo da Telebrás, após a privatização do sistema. Elas representam um percentual de cada ação de Telebrás. Os acionistas de Telebrás devem tomar alguma providência para efetuar a troca? Para fazer a troca da parcela de Telesp que está embutida nos papéis de Telebrás por BDRs, o investidor teria de pedir o desmembramento das ações. Dependendo do caso, a quantia de ações da Telesp embutidas no Recibo de Telebrás pode não ser suficiente para trocar por BDR. Analistas dizem que normalmente nesses casos estão envolvidas quantias pequenas e não valeria a pena fazer o desmembramento. O que tende a ser mais interessante para quem tem Telebrás? Tudo indica que poderia ser melhor aguardar a recuperação do mercado e vender o recibo como um todo. E o que deve fazer quem tem ações da Telesp? Há três opções: trocar essas ações pelo BDR; ficar com o papel de Telesp; e vender as ações da Telesp ao longo de junho, quando termina prazo final para decisão de troca ou não. Há vantagens de trocar Telesp por BDR? Se a Telefónica conseguir efetuar de modo satisfatório a operação de troca dos papéis, o BDR tende a ser um papel melhor que as ações da Telesp. É que nessa hipótese, Telesp perde parte da sua boa liquidez, ou seja, da facilidade de venda. Isso tende a afetar negativamente o valor da ação. Analistas dizem também que há vantagem na troca porque o investidor terá em mãos o papel de uma grande empresa, com potencial de valorização. Isso porque os preços caíram muito nos dois últimos meses. Quais as desvantagens de trocar Telesp por BDR? 1) O investidor vai ficar com um papel de uma empresa estrangeira e terá mais dificuldades para acompanhar o desempenho da empresa e tomar decisões sobre o investimento. 2) O BDR não será uma ação do IBovespa, o que de certa forma reduz sua visibilidade e liquidez. 3) Há incertezas sobre o sucesso da operação de troca; se ela não for bem-sucedida, o BDR poderá ser papel sem muita liquidez aqui. 4) O BDR tem menor potencial de valorização que a atual Telesp, e isso prejudica quem fizer a troca no caso de a operação de troca não ser bem-sucedida. Quais as vantagens de ficar com as ações da Telesp? Telesp poderá ser mais rentável que o BDR, mas somente se não houver adesão maciça à troca pelo BDR e o papel continuar no Ibovespa. Com isso, o papel não teria perda expressiva de liquidez, ou seja, as ações teriam facilidade de negociação. O lado complicado disso tudo é que essa é uma situação da qual o investidor só terá uma idéia ao longo de junho, e mais perto do fim do mês. Qual a chance de a operação de troca ser mal-sucedida (Telefónica não conseguir trocar um número razoável de BDR por Telesp) e Telesp permanecer, assim, com boa liquidez? É difícil de dizer, mas analistas dizem que é baixa. Isso vai depender muito da atitude dos fundos de pensão que estão com Telesp em suas carteiras. Tudo indica que eles não farão a troca, pois o BDR é considerado um investimento em empresa estrangeira e, por isso, paga uma alíquota maior de Imposto de Renda. Se eles não fizerem a troca e ficarem com o papel em carteira, o papel da Telesp poderá manter boa liquidez. Além disso, terá influência a adesão ou não dos pequenos investidores que têm as ações via Plano de Expansão. Eles podem não fazer a troca, até por desinformação. Esses são fatores que podem prejudicar a operação de troca e favorecer as ações da Telesp Quais as desvantagens de ficar com o papel da Telesp? O risco é a operação de troca ser um sucesso e o papel perder a liquidez (veja resposta anterior). Nesse caso, seu preço tende a cair, por conta da falta de liquidez. Analistas dizem que papel pode virar "mico". Qual a vantagem de vender o papel antes da troca? O investidor evita o risco de o papel da Telesp perder valor por conta de perda de liquidez em decorrência de uma operação de troca bem-sucedida. Além disso, até a troca o papel da Telesp terá sua cotação atrelada à da ação da Telefónica. Depois, haverá o descolamento, e o comportamento do preço da Telesp é uma incógnita. Supondo que o acionista opte pela troca, em que período será possível manifestar sua decisão? Tudo indica que de 1.º a 29 de junho. Onde será possível fazer a adesão à troca? Nas agências dos bancos Bradesco, BBV, Real, Santander e Banespa. Qual a base de troca das ações? A cada 46 lotes de mil ações Telesp ON (ordinárias - com direito a voto), o investidor receberá 36 BDRs; a cada 37 lotes de mil ações de Telesp PN (preferenciais - sem direito a voto) corresponderão 48 BDRs. Será feita também a troca de ações da Tele Sudeste-Celular por BDR: a cada 54 lotes de mil ações ON corresponderão 12 BDRs; a cada 55 lotes de mil ações PN, 24 BDRs. Se o acionista não tiver papéis da Telesp em número suficiente, a troca será possível? Sim. Nesse caso, por falta de mercado fracionário, os bancos credenciados deverão oferecer duas opções ao investidor: 1) como não há mercado fracionário para o BDR, o acionista poderá completar o valor para fazer a troca por BDR. 2) solicitar a troca dos papéis que possui. Nesse caso, a opção significa também uma venda, porque o banco vai reunir as suas ações com as de outros investidores em quantidades necessárias para fazer a troca. A partir daí, os bancos vendem os BDRs na Bolsa de Madri e dividem o valor obtido de forma proporcional entre os investidores. Quem optar pelos BDRs, onde poderá negociá-los no futuro? Na Bolsa de São Paulo (Bovespa). Caso decidir vender os papéis de Telesp antes da troca, o que o acionista deve fazer? Procurar um dos bancos credenciados - HSBC, Itaú, Banespa, Real, Banco do Brasil, Unibanco e Bradesco - ou uma corretora independente.