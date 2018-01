Telesp PN abre em alta de 3,34%, para R$ 32,50 As ações da companhia Telesp abriram em alta o pregão desta quarta-feira, após a divulgação do resultado da companhia ontem à noite. Os papéis preferenciais da empresa iniciaram as negociações com ganho de 3,34%, para R$ 32,50, num total de 13 negócios. A companhia obteve em 2000 um lucro líquido de R$ 1,470 bi, com crescimento de 99,8% sobre o ano anterior. A receita líquida saiu de R$ 4,631 bi, em 1999, para R$ 6,294 bi no ano passado.