Telesp pode sair do Ibovespa No último dia da troca de Telesp por BDR - recibos de ações da Telefónica espanhola negociados no exterior -, o pregão até que foi calmo. As ações preferenciais - sem direito a voto - da Telesp oscilaram muito na abertura -da máxima de R$ 35,80 à mínima de R$ 32,70, fechando em alta de 1,10%, a R$ 33,87. Já Tele Sudeste Celular PN recuou 7,92%, a maior queda do índice. A Bovespa fechou em alta de 1,95%, com volume financeiro de R$ 538 milhões. O que fez Telesp subir foi a percepção de que a queda de 26% no mês trouxe a ação para um preço mais do que atrativo, independentemente de estar fora ou dentro do Índice que pondera a variação da bolsa, o Ibovespa. Como a Telesp tinha o maior peso no índice, e, dada a troca por BDRs, isso já não reflete mais a realidade, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) anuncia, a qualquer momento, a nova ponderação de cálculo do Índice, podendo até excluir os papéis da Telesp totalmente.. Com o fechamento de hoje, a Bovespa encerra o mês com ganho de 11,84%. No ano, contudo, ainda há uma perda nominal de 2,13%. Em Nova York, o índice Nasdaq hoje fechou em alta de 2,29%, acumulando ganho de de 16,62% no mês. O Dow Jones subiu 0,48% nesta sexta-feira e fechou junho com queda nominal de 0,71%. Leia mais sobre o anúncio do Índice, análises e depoimentos sobre as ações da Telesp e BDRs a seguir.