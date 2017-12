Telesp: promoção para amenizar aumento Os usuários de telefones celulares da Telesp Celular estão, a partir de hoje, pagando mais por ligações locais ou interurbanas. Na média, a cesta de tarifas foi reajustada em 5%, mas alguns itens têm valores até 44% maiores. A publicação da tabela com os novos preços do Plano de Serviço Básico da empresa já foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A habilitação da linha se mantém com custo zero e a assinatura mensal permanece em R$ 42,30. A manutenção desses valores fez com que o porcentual médio dos aumentos fosse de 5%, mas os itens que mais pesam para os usuários tiveram os valores bem elevados. O minuto da ligação local de celular para outro celular passou de R$ 0,42 para R$ 0,6050 - aumento de 44%. No caso da ligação local para telefone fixo, o preço do minuto aumentou 10,8%, passando de R$ 0,42 para R$ 0,4654, já com os impostos. A ligação interurbana dentro do Estado teve o minuto reajustado em 11,1%, enquanto a ligação interurbana para outros Estados aumentou 13,8%. O adicional por minuto dentro do Estado foi reajustado em 11% e o adicional para outros Estados em 13,7%. Os outros planos de serviços da companhia não sofrerão alteração nos preços. Aproximação do mercado De acordo com a empresa, o reajuste foi calculado com base na inflação acumulada entre março do ano passado e setembro de 2000. "Com o reajuste agora verificado, a tarifa da Telesp Celular se aproxima da tarifa média vigente no mercado brasileiro", afirmou o presidente da Telesp Celular, Abílio Hansa Henriques. Segundo ele, o reajuste ainda fica abaixo da inflação no período, que foi de 12%. No Plano Básico da BCP Telecomunicações, principal concorrente da Telesp Celular, o minuto das ligações de celular para telefones fixos custa R$ 0,47(nos horários normais). Entre 21h e 7h, o minuto sai por R$ 0,33. No caso das ligações de aparelho celular para celular, o minuto sai por R$ 0,61 no período normal e por R$ 0,43 na tarifa reduzida. Segundo a Assessoria de Imprensa da BCP não há nenhum reajuste programado. Promoções Para amenizar os efeitos do reajuste de suas tarifas, a partir de segunda-feira, a Telesp Celular colocará à venda o plano Light 50 para os clientes do serviço pós-pago. Com esse plano, os valores dos serviços serão reduzidos em aproximadamente 35%. O cliente que optar por esse plano pagará uma mensalidade de R$ 50 e terá direito a 50 minutos de franquia para conversação local e interurbana. O plano tem ainda incluído o pacote de serviços chamado Valor, que agrega os serviços de chamada em espera, identificador de chamadas, transferência temporária de chamadas e caixa postal com capacidade para armazenar até dez mensagens de voz. Além do desconto, os usuários do novo plano pagarão pelas chamadas de longa distância dentro do Estado o mesmo valor das chamadas locais, a partir do momento em que a franquia de 50 minutos por mês for esgotada.