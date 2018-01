Telesp puxa novo Ibovespa No primeiro dia do novo índice Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo está com alta de 0,68%, apesar da queda da Nasdaq (de 2,20%), até o momento. A bolsa paulista foi favorecida pela alta das ações da Telefónica na Bolsa de Madri, como apurou reportagem de Liliana Hage. Isso puxou as ações da Telesp. Os papéis PN estão com alta de 8,5%. Na estréia da nova carteira de ações, o recibo de Telebrás teve o maior volume de operações. Até a metade do pregão, os negócios com os recibos movimentaram cerca de 18% do total. Esta concentração dos negócios deve durar enquanto os administradores de carteiras estão ajustando sua posição à nova composição do índice Bovespa. Muitos fundos precisam acompanhar de perto os movimentos da Bovespa (fundos passivos), e por isso precisam se ajustar após a alteração do índice, vendendo o recibo e comprando ações que ganharam importância no novo índice. No mercado internacional, a oscilação derrubou novamente o preço das ações. Na Bolsa de Nova Iorque, os destaques de baixa ficaram com Microsoft e AT&T, que tiveram recuo de 4,4% e 14,8%, respectivamente. A Microsoft compõe o índice de ações Dow Jones e Nasdaq, e a AT&T, o Dow Jones.