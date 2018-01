Telesp recua 1,13% As ações preferenciais da Telesp chegaram ontem a subir 3,75%, mas fecharam o dia em queda de 1,13%. O papel está ganhando importância no volume total de negócios com a saída dos recibos da Telebrás da carteira do índice Bovespa. A Telesp PN corresponde a 11,17% da nova carteira teórica do Ibovespa, ação que tem a maior participação nesta cesta. Esta posição de liderança da Telesp será alterada no futuro, assim que os papéis da empresa forem trocados por recibos de ações (Brasilian Depositary Receipts) de sua controladora, a espanhola Telefónica. Esta operação ainda depende de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários. Mas, por enquanto, é o papel com maior peso no índice. O mercado discute qual será a ação que vai substituir a importância do recibo Telebrás depois que a ação Telesp sair do mercado. Muitos analistas apontam que Petrobrás deve se tornar o papel de maior volume de negociação. Mas nenhuma outra ação deverá ter no futuro a importância que Telebrás teve na Bolsa paulista. Outras empresas de telecomunicações e também de tecnologia, como a Globocabo, poderão estar disputando a posição de ação mais negociada.