Telesp sai do Índice Bovespa A Bolsa de Valores de São Paulo acaba de comunicar que as ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular foram retiradas do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Na composição que valeu até hoje, os papéis da Telesp representavam 12% do Índice. De acordo com apuração da editora Daniela Milanesi, a adesão à oferta de troca dos papéis por Brazilian Deposity Receipts (BDRs) da Telefónica de Espanha foi superior a 90% das ações sob custódia das Bolsas. A expectativa para a próxima semana é que o preço dos papéis apresente redução. Isso porque pode haver uma forte pressão vendedora dessas ações que, com a saída do Ibovespa, perdem liquidez - facilidade de negociação. Os principais vendedores, de acordo com os analistas, devem ser os fundos de ações passivos que optaram por ficar com os papéis. Como são fundos atrelados ao Ibovespa e, por isso, seguem a composição do Índice, a tendência é que eliminem essas ações da carteira, realocando seus recursos seguindo a nova ponderação do Índice.