Telesp tem difícil avaliação Desde que a Telefónica da Espanha anunciou a operação de troca de ações da Telesp fixa por Brazilian Depositary Receipts (BDRs), recibos representativos das ações da companhia espanhola, os papéis da Telesp têm seguido a variação dos preços da Telefónica no exterior. Assim, as cotações da Telesp ficaram mais difíceis de serem acompanhadas, pois não têm perspectiva de variar mais sobre seus próprios fundamentos no País, considerados positivos e promissores pelos especialistas. "A Telefónica é uma empresa complexa. Tem empresas de celular em toda a América Latina e Espanha, está na área de processamento de dados e investimentos na Internet", comenta Rogério Bastos, diretor-adjunto de gestão do CCF Brain. Mas são poucos os que arriscam opinar sobre o investimento, embora reconheçam bem o potencial da Telesp fixa. A chegada de informações do exterior é difícil e requer uma interpretação especializada até mesmo para os gestores. O momento, portanto, é de cautela e observação.