Telesp: troca começa hoje Começa hoje o período de troca das ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da empresa espanhola Telefónica S.A. Os acionistas interessados terão prazo até dia 30 para fazer a opção em qualquer agência do Bradesco. Os bancos Banespa, Real, BBVA e Banco Santander atenderão apenas clientes. A troca das ações por BDR inclui um prêmio de 40% sobre a média da cotação dos papéis nos cinco dias que antecederam o anúncio da oferta, em 12 de janeiro. Desde então, o mercado à vista vem incorporando esse ágio. De acordo com analistas, faltam ser repassados apenas 5% do ágio inicial para os papéis da Telesp. A relação de troca das ações da Telesp é de 46 mil ações ordinárias - ON, com direito a voto - por 36 BDRs e 37 mil preferenciais - PN, sem direito a voto - por 48 BDRs. Não há mercado fracionário de BDR. Nesse caso, os pequenos acionistas, que não têm número de ações suficiente para fazer a troca, podem adquirir ações para completar o lote. A outra opção é fazer a troca, seguida de venda, por meio de agrupamentos de ações de minoritários. Essa operação é feita pelos bancos. Quem adquiriu telefone por meio do Programa de Planta Comunitária de Telefonia até 28 de agosto de 1998 também poderá participar da oferta de troca. A Telefónica criou uma central de atendimento gratuito sobre o assunto. Veja mais detalhes sobre a operação da Telesp no link abaixo.