Telesp: troca por BDR começa na quinta O Bradesco, custodiante do recibo da Telefónica (BDR), fará a troca de ações de Telesp e da Tele Sudeste Celular por BDRs até 30 de junho. Os acionistas minoritários que não tiverem ações em número suficiente para trocar por 1 BDR poderão comprar mais papéis, para completar o número necessário à troca. Outra alternativa é vender a participação. Nesse caso, o Bradesco vai reunir as ações de diferentes investidores, até compor a quantidade suficiente para realizar a troca por BDRs, e depois vender esses recibos de uma única vez na Espanha. O dinheiro da venda será divido pelo banco em partes proporcionais. Será cobrada taxa de corretagem média de 0,5%, dependendo da quantidade de ações. O Bradesco vai aceitar a troca dos papéis para todos os acionistas interessados. Também vai prestar informações ao acionista, mesmo que o investimento seja decorrente da aquisição de um plano de expansão. Os bancos Real, Santander, Banespa e BBV também farão a troca mas apenas para seus respectivos clientes. Os acionistas poderão obter 48 BDRs para cada 37 mil ações preferenciais - PN, sem direito a voto - da Telesp. Para as ordinárias - ON, com direito a voto -, a oferta é de 36 BDRs para cada 46 mil ações. Quem optar pela troca das ações da Telesp pelos BDRs deverá informar o CPF - Cadastro Nacional de Pessoa Física - ou CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - no banco credenciado. Se houver problema com a localização de suas ações, o acionista deverá dirigir-se a uma agência do Banco Real, custodiante das ações da Telesp. Aquele que optar pela troca deverá assinar um boletim de subscrição de três vias, das quais levará uma. No processo de troca, as ações serão bloqueadas. Após dez dias do encerramento da oferta, o acionista vai receber um extrato em casa com informações das ações que foram trocadas ou vendidas. De posse do BDR, se quiser negociá-lo, o acionista poderá recorrer à Bovespa, a partir de 3 de julho, depois do término da oferta pública. Ou solicitar a intermediação da venda a uma corretora ou ao próprio banco.