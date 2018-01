Telesp x BDRs: o que muda no Ibovespa Os recibos da Telefónica (Brazilian Depositary Receipts - BDRs) devem começar a negociar na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na segunda quinzena de julho. Isso porque depois do período de troca, 30 de junho, será necessário um período para sistematizar a operação. A entrada desses papéis na Bolsa pode mudar a configuração da carteira do Ibovespa, que contém as ações mais negociadas do mercado. Hoje, as ações da Telesp detêm a maior participação na carteira, de 12% - incluindo as preferenciais e ordinárias. Esse porcentual deve cair após a oferta. De acordo com a Bovespa, se a Telefónica conseguir tirar de circulação, por exemplo, 20% das ações da Telesp em mercado, a participação dos papéis no índice será reduzida na mesma proporção. Mas, se a operação envolver a quase totalidade das ações em circulação da Telesp, os papéis serão retirados da carteira do Ibovespa. Nesse caso, as ações não serão substituídas no índice pelos BDRs. Para fazer parte do índice, um papel deve ter um histórico de liquidez - os critérios da Bolsa utilizam um período de 12 meses. A decisão final da Bovespa sobre o futuro das ações da Telesp só será conhecida no final da oferta. A saída de Telesp do Ibovespa pode afetar os fundos de ações A redução da liquidez da Telesp é uma das grandes preocupações do mercado. A ação da empresa era a principal candidata ao posto de "carro-chefe" da Bovespa, no lugar dos Recibos formados pelas empresas da cisão da Telebrás. Desde o dia 2 de maio, os recibos deixaram de fazer parte do Índice e deram lugar aos papéis das companhias privatizadas. A tendência dos fundos de investimentos atrelados ao rendimento do Ibovespa é que acompanhem a participação da Telesp no índice. O diretor de renda variável do BankBoston, Júlio Ziegelmann, afirmou que os papéis da Telesp serão mantidos em carteira numa proporção não muito distante do Ibovespa. Caso Telesp saía do índice, o Boston irá provavelmente zerar as posições no papel e investir em outras empresas do setor de telecomunicações. O Boston administra cerca de R$ 400 milhões em fundos de ações do Ibovespa. Atualmente, a posição do banco em Telesp está pouco abaixo da participação dos papéis no Índice Bovespa.