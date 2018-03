Telmex anuncia compra de participação na Net Serviços A companhia Telefonos de Mexico (Telmex) fechou um acordo para comprar uma participação na Net Serviços de Comunicação da Globo Comunicações e Participações por um valor entre US$ 250 milhões e US$ 370 milhões. A notícia confirma os rumores que já circulam há meses no mercado de que o grupo mexicano pretende adquirir a Net, a maior empresa de televisão paga do Brasil. Esses boatos ganharam força após a Telmex ter adquirido o controle da Embratel por US$ 400 milhões no final de abril passado. Num comunicado oficial, a Telmex informou que vai comprar ações da Net Serviços e ações de uma nova companhia holding que vai controlar a maioria das ações votantes da Net. Com o negócio, a empresa mexicana espera passar a controlar entre 30% e 60% das ações da Net, incluindo a sua participação no estoque acionário da nova empresa holding. O preço final da compra dependerá do resultado do processo de reestruturação da Net. A Net Serviços foi fundada em 1981 pela Globopar, unidade da Organizações Globo. A transação dependerá da reestruturação da dívida da Net, além da aprovação regulatória e acordos com os acionistas da Globopar e da Net Serviços. Segundo a legislação brasileira, a Telmex não pode adquirir o controle acionário da Net Serviços. Entretanto, se a lei for alterada, a Telmex afirma que terá o direito de comprar da Globopar uma participação controladora da nova holding que controla a Net Serviços. Além disso, a Globopar tem um opção de vender 34% de suas ações na Net Serviços para a Telmex por US$ 130 milhões após o dia 31 de outubro. Essa opção expirará no dia 1 de julho de 2005 ou quando o negócio entre a Telmex e a Net for concluído. As informações são da Dow Jones.