Telmex registra oferta para comprar ações da Embratel A empresa Teléfonos de México (Telmex) anunciou nesta sexta-feira o registro, diante da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) brasileira, de sua oferta pública para comprar as ações da Embratel. A Telmex informou em comunicado que o órgão de controle da bolsa autorizou, há dois dias, o registro da oferta "de todas as ações comuns e preferenciais da Embrapar", denominação no mercado das ações da telefônica. A empresa mexicana já é dona de 72,4% das ações em circulação da Embratel Holdings, que inclui 97,3% das ações comuns e 45,5% das preferenciais. "A Telmex planeja publicar a notificação da oferta pública e começar a oferta pública voluntária em 3 de outubro, e realizar um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 7 de novembro às 13h", acrescenta a nota. A companhia mexicana fixou um preço por ação em sua oferta, tanto para as comuns como as preferenciais, de R$ 6,95 por cada lote de mil ações. A Telmex ofereceu, aos possíveis vendedores de títulos, informações sobre a operação através de sua página na internet. A empresa tem 18,6 milhões de linhas telefônicas fixas no México e 2,2 milhões de contas de acesso à internet. A Telmex mantém operações nos mercados do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru.