Telos e Embratel já informaram negociação ao Ministério O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, afirmou hoje que recebeu, por volta das 13 horas, a visita do presidente da Embratel, Jorge Luiz Rodriguez, e da superintendente da Telos, Solange Paiva Vieira. No encontro, o ministro foi informado das negociações de compra da empresa. Segundo Rodriguez, na próxima quinta-feira, às 12 horas, vence o prazo para que os interessados na empresa apresentem suas propostas. A decisão sobre a venda será feita em Nova York. O presidente da Embratel afirmou ao ministro que após o dia 9 de janeiro será suspensa a concordata da MCI, controladora da companhia. A partir de então a Embratel poderá ser transferida para um novo controlador. Miro disse que o governo não se manifestará nessa hora e só falará sobre o assunto quando houver a comunicação oficial à Anatel, no ano que vem. Ele afirmou que o governo não está envolvido na negociação, seja por seu intermédio ou pelo trabalho do ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, ou do ministro Luiz Gushiken, da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica da Presidência da República.