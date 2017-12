Telos pretende estruturar consórcio para comprar Embratel A superintendente do Fundo de Pensão dos Funcionários da Embratel (Telos), Solange Paiva Vieira, confirmou o interesse na compra da Embratel e informou à Agência Estado que a instituição está montando um consórcio para assumir o controle da operadora brasileira de telefonia. A Telos vai comunicar oficialmente hoje à tarde aos funcionários da Embratel, por intermédio da TV Executiva da empresa, o seu interesse na compra da operadora. A norte-americana MCI, controladora da Embratel, anunciou que a empresa brasileira estava à venda em 11 de novembro. Desde então, segundo Solange, a Telos iniciou um processo para viabilizar a compra da Embratel. A intenção do fundo é formar um consórcio com outros investidores para assumir o controle acionário. "Depois que a intenção de venda da Embratel pela MCI se tornou pública, decidimos entrar na operação a pedido dos funcionários. Estamos neste momento estruturando um consórcio de investidores liderado pela Telos para assumir o controle da Embratel", declarou Solange à AE.